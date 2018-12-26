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«Северсталь» прервала серию из пяти поражений, переиграв «Спартак»

«Северсталь» прервала серию из пяти поражений, переиграв «Спартак»
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» обыграла «Спартак» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.

Иван Николишин открыл счёт на 3-й минуте матча, оформив свой первый гол в КХЛ. Во втором периоде преимущество череповецкого клуба укрепил Алексей Михнов, а в третьем — Иван Лекомцев. Красно-белые отыграли один гол благодаря Каспарсу Даугавиньшу, а через три минуты Бен Максвелл сократил отставание до минимума. В концовке встречи Игорь Гераськин отправил четвёртую шайбу в ворота московского клуба и установил окончательный счёт.

«Спартак» прервал победную серию из трёх матчей, а «Северсталь» победила впервые за шесть игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2018, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
4:2
1:0, 1:0, 2:2
Спартак
Москва
1:0 – Николишин (Бабенко) – 02:09 (5x5), 2:0 – Михнов (Монахов) – 33:00 (5x5), 3:0 – Трубачёв (Вовченко, Лекомцев) – 46:44 (5x5), 3:1 – Даугавиньш (Зубов, Кулик) – 47:18 (5x5), 3:2 – Максвелл (Фёдоров, Хохлачёв) – 51:31 (5x5), 4:2 – Гераськин (Вовченко) – 57:56 (5x5)
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