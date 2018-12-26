«Северсталь» прервала серию из пяти поражений, переиграв «Спартак»

«Северсталь» обыграла «Спартак» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.



Иван Николишин открыл счёт на 3-й минуте матча, оформив свой первый гол в КХЛ. Во втором периоде преимущество череповецкого клуба укрепил Алексей Михнов, а в третьем — Иван Лекомцев. Красно-белые отыграли один гол благодаря Каспарсу Даугавиньшу, а через три минуты Бен Максвелл сократил отставание до минимума. В концовке встречи Игорь Гераськин отправил четвёртую шайбу в ворота московского клуба и установил окончательный счёт.



«Спартак» прервал победную серию из трёх матчей, а «Северсталь» победила впервые за шесть игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.