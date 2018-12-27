Емелин: есть разочарование, что не удалось завоевать Кубок Стэнли

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о своей карьере в Национальной хоккейной лиге.

«За океаном от меня мало что зависело. Выполнял свою работу в рамках тех установок, которые мне давали. Конечно, всегда хочется забивать голы и отдавать передачи. Но кто-то должен делать и другую работу. Так получилось, что её делал я.

Всегда хочется лучшего. Чтобы не остановиться в развитии, надо постоянно заставлять себя во всем совершенствоваться. У меня в НХЛ были и неплохие периоды, и спады. Но не назову эти семь лет в лучшей лиге мира провальными. Однозначно оценить тот период тяжело, но в целом я доволен.

Расстраивает, что так и не удалось побороться за Кубок Стэнли? Конечно, расстраивает. Тем более шансы были. Был хороший сезон в «Монреале», когда мы дошли до финала конференции плей-офф. В «Канадиенс» и в «Нэшвилле» собирались отличные команды, с которыми хотелось достичь главной цели — победы в Кубке Стэнли. Есть разочарование, что не удалось взять в руки трофей», — приводят слова Емелина «Известия».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Емелин принял участие в 76 матчах за «Нэшвилл Предаторз», записав в актив 9 (1+8) очков при показателе полезности «+9» и 40 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ 32-летний защитник сыграл 495 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 70 результативных передач. Помимо «хищников», Алексей выступал за «Монреаль Канадиенс». Опытный защитник провёл за океаном семь сезонов.