Фрост: первый хет-трик на МЧМ — один из самых классных моментов в моей жизни

Нападающий сборной Канады Морган Фрост прокомментировал победу над Данией (14:0) в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира-2019. Форвард, задрафтованный «Филадельфией Флайерз», стал автором первого хет-трика на турнире.

«Мы не давали им много шансов и следили за деталями в нашей игре. В товарищеской игре с Финляндией несколько таких деталей от нас ускользнули, а сегодня мы показали более цельную игру. Мне кажется, мы все приобретём больше уверенности после такой игры. Это была наша цель с самого начала когда мы закончили сборы — становиться более уверенными, как группа игроков.



Мой первый хет-трик — это один из самых классных моментов, который я пережил. Мало с чем это сравнится», — цитирует Фроста Sport24.