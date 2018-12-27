КХЛ разрешила «Адмиралу» регистрировать новых игроков

Континентальная хоккейная лига разрешила «Адмиралу» регистрировать новых игроков, информирует «Матч ТВ» со ссылкой на заявление пресс-службы КХЛ.

«В лигу поступило письмо из администрации Приморского края, подписанное губернатором О.Н. Кожемяко. Руководство края просит дождаться объективного завершения следственных действий и решения суда и обязуется изыскать установленные судом денежные средства с целью погашения задолженность перед хоккеистами за сезон-2017/18. Также клуб просит рассмотреть возможность возврата доступа к ЦИБ, чтобы иметь возможность полноценного участия в чемпионате. Лига приняла положительное решение, и доступ в ЦИБ для ХК «Адмирал» открыт», — говорится в сообщении КХЛ.

Первым новичком «Адмирала» после возврата доступа к ЦИБ стал нападающий Юрий Петров.