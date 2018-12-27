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Нападающий Юрий Петров продолжит карьеру в «Адмирале»

Нападающий Юрий Петров продолжит карьеру в «Адмирале»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Юрий Петров продолжит карьеру в «Адмирале», информирует официальный «твиттер» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне Петров подписал контракт с «Короной» и помог клубу дойти до финала Кубка Румынии. В финальном матче с «Чиксередой» Юрий отметился результативной передачей.

34-летний нападающий в прошлом сезоне защищал цвета челябинского «Трактора» и в 26 встречах записал на свой счёт четыре (1+3) балла при показателе полезности «+3» и десяти минутах штрафного времени. В среднем опытный хоккеист проводил на льду около 13 минут за игру.

В приморском клубе Петров воссоединится со своим многолетним партнёром Александром Черниковым.

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