Нападающий Юрий Петров продолжит карьеру в «Адмирале», информирует официальный «твиттер» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне Петров подписал контракт с «Короной» и помог клубу дойти до финала Кубка Румынии. В финальном матче с «Чиксередой» Юрий отметился результативной передачей.

34-летний нападающий в прошлом сезоне защищал цвета челябинского «Трактора» и в 26 встречах записал на свой счёт четыре (1+3) балла при показателе полезности «+3» и десяти минутах штрафного времени. В среднем опытный хоккеист проводил на льду около 13 минут за игру.

В приморском клубе Петров воссоединится со своим многолетним партнёром Александром Черниковым.