В Челябинске установили памятную доску Валерию Белоусову

Сегодня, 27 декабря, в Челябинске установили памятную доску в честь лучшего бомбардира в истории хоккейного клуба «Трактор», заслуженного тренера России Валерия Белоусова. Доска была открыта на доме по проспекту Ленина, 65, где он жил вместе со своей семьёй.



Бывший главный тренер «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» Валерий Белоусов скончался 16 апреля 2015 года, на 67-м году жизни. 25 ноября на здании ледовой арены «Трактор» была открыта мемориальная доска в память о нём. 10 декабря губернатор Борис Дубровский подписал распоряжение о присвоении ледовой арене имени Валерия Белоусова. Летом 2016 года на Митрофановском кладбище в Челябинске открыли памятник Белоусову.