Борщевский: в играх со СКА удаляться просто нельзя

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (0:2).



«Мы играли с очень сильным соперником. Ребята отдавались полностью, никаких вопросов нет. Те моменты, которые мы создали в первом и во втором периодах, конечно, нужно было реализовывать. Нас подвела дисциплина. Понятно, что в играх против СКА удаляться просто нельзя. Очень сильное у них большинство, и мы поплатились за ошибки. Но команда сражалась. Также хочется поздравить наших преданных болельщиков с наступающим Новым годом. Спасибо за поддержку, которую они нам оказывают.



Концентрация была высокой. Вы правильно сказали – это эмоции. Ребята отдавались полностью, горели желанием показать хорошую игру. Когда тебе противостоит такой соперник, всегда хочется проявить свои лучшие качества. Это и захлестнуло. Ну и удаления, которые мы получили, — это тоже переизбыток определённых чувств», — цитирует тренера официальный сайт ХК СКА.