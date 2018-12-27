Маршан: я не стал идеальным — уже удвоил число своих штрафных минут

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан сообщил, что надеется сократить количество своих штрафных минут и работает над собой.

«Не буду говорить, что я стал идеальным, потому что по сравнению с прошлым годом я уже удвоил количество штрафных минут. Есть множество областей, в которых мне надо прибавить. Они всегда будут. Но я не стану говорить, что не работаю над ними, потому что я работаю. При этом не буду говорить, что и в этом чемпионате у меня всё идеально.



Моя дисквалификация в 2016 году? То наказание было для меня довольно болезненным. В город приехало множество людей на „Зимнюю классику“. Я был очень расстроен, что пропустил такое важное событие, шанс принять участие в котором может выпасть раз в жизни. Никогда не думал, что мне выпадет ещё один шанс. Так что этого матча я жду с нетерпением. Я не хочу играть до этого матча, чтобы не сделать ничего, из-за чего я могу пропустить игру», — цитирует игрока официальный сайт лиги.