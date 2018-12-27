Россия — Дания: стал известен состав россиян на дебютный матч МЧМ-2019

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Дании, который станет для россиян первым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится 28 декабря, начало игры — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года
Сборная России:
Тарасов (Кочетков);
Журавлёв — Морозов, Галимов — Муранов — Слепец;
Саморуков — Рубинчик, Кравцов — Костин — Денисенко;
Алексеев — Романов, Старков — Коваленко — Шэн;
Ольшанский, Подколзин — Марченко — Морозов.
Сборная Дании:
Рёрт (Адамсен);
Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;
Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;
Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;
Кох, Кер — Гат — Кубарс.
Первый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира! LIVE
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