Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Россия — Дания: стал известен состав россиян на дебютный матч МЧМ-2019

Россия — Дания: стал известен состав россиян на дебютный матч МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Дании, который станет для россиян первым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится 28 декабря, начало игры — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

Сборная России:

Тарасов (Кочетков);
Журавлёв — Морозов, Галимов — Муранов — Слепец;
Саморуков — Рубинчик, Кравцов — Костин — Денисенко;
Алексеев — Романов, Старков — Коваленко — Шэн;
Ольшанский, Подколзин — Марченко — Морозов.

Сборная Дании:

Рёрт (Адамсен);
Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;
Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;
Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;
Кох, Кер — Гат — Кубарс.

Первый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира! LIVE
Фото, видео, статистика и все самые интересные подробности о матчах МЧМ-2019 – в одном материале.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент