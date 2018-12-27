Россия — Дания: стал известен состав россиян на дебютный матч МЧМ-2019

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Дании, который станет для россиян первым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится 28 декабря, начало игры — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



Сборная России:



Тарасов (Кочетков);

Журавлёв — Морозов, Галимов — Муранов — Слепец;

Саморуков — Рубинчик, Кравцов — Костин — Денисенко;

Алексеев — Романов, Старков — Коваленко — Шэн;

Ольшанский, Подколзин — Марченко — Морозов.



Сборная Дании:



Рёрт (Адамсен);

Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;

Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;

Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;

Кох, Кер — Гат — Кубарс.

Первый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира! LIVE Фото, видео, статистика и все самые интересные подробности о матчах МЧМ-2019 – в одном материале.