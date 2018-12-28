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Дания перебросала Россию в матче МЧМ-2019

Дания перебросала Россию в матче МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России стартовала с победы на чемпионате мира, обыграв команду Дании со счётом 4:0.Тем не менее, датчане перебросали россиян 20-18. В заключительном игровом отрезке Даниил Тарасов сделал 11 сейвов, команда Валерия Брагина нанесла лишь четыре броска, два из которых оказались результативными — отличились Павел Шэн и Иван Морозов.

В следующем туре сборная России встретится с Чехией, датчане сыграют с командой Швейцарии.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.

Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Сборная России стартовала на МЧМ-2019 с крупной победы над Данией
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