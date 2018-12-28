Блум: нелюбимое место в КХЛ — Нижнекамск, всегда хорошо в Санкт-Петербурге

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум, обладающий опытом выступления за океаном, оценил инфраструктуру в НХЛ и КХЛ.



«Согласно договору между НХЛ и профсоюзом, игроки должны жить по меньшей мере в четырёхзвёздочном отеле. Так что в основном команды останавливаются в отличных местах, например в «Ритц-Карлтон».



Нужно делить с кем-то номер, если у тебя трехлётний контракт новичка. Потом живёшь один. Раньше правила были строже, но после локаута остановились на данном соглашении. Больше других, пожалуй, понравились отели в Чикаго и Вашингтоне.



В КХЛ нелюбимое место – Нижнекамск. Думаю, многие меня поддержат. Не сразу скажешь, что это гостиница. С положительной стороны отмечу «Шератон» в Шанхае и Уфе, всегда хорошо и в Санкт-Петербурге», — приводит слова Блума официальный сайт минского клуба.

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