«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Уфе сегодня, 28 декабря, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв;

Сергеев – Гареев, Рыбин – Хохряков – Майоров;

Елизаров – Терещенко, Жарков – Кадейкин – Солодухин.



«Куньлунь Ред Стар»:



Лазушин (Кархунен);

Ярвинен – Лаюнен, Ип – Вольски – Фонтейн;

Виклунд – Лофквист, Лунд – Мертл – Палола;

Бартулис – Витасек, Сквайрз – Локхарт – Латта;

Сето – Николлз – Джо.

В предыдущем матче уфимский клуб проиграл на своей площадке «Сибири» со счётом 1:2.