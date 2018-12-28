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«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Уфе сегодня, 28 декабря, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв;
Сергеев – Гареев, Рыбин – Хохряков – Майоров;
Елизаров – Терещенко, Жарков – Кадейкин – Солодухин.

«Куньлунь Ред Стар»:

Лазушин (Кархунен);
Ярвинен – Лаюнен, Ип – Вольски – Фонтейн;
Виклунд – Лофквист, Лунд – Мертл – Палола;
Бартулис – Витасек, Сквайрз – Локхарт – Латта;
Сето – Николлз – Джо.

В предыдущем матче уфимский клуб проиграл на своей площадке «Сибири» со счётом 1:2.

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