«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Уфе сегодня, 28 декабря, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв;
Сергеев – Гареев, Рыбин – Хохряков – Майоров;
Елизаров – Терещенко, Жарков – Кадейкин – Солодухин.
«Куньлунь Ред Стар»:
Лазушин (Кархунен);
Ярвинен – Лаюнен, Ип – Вольски – Фонтейн;
Виклунд – Лофквист, Лунд – Мертл – Палола;
Бартулис – Витасек, Сквайрз – Локхарт – Латта;
Сето – Николлз – Джо.
В предыдущем матче уфимский клуб проиграл на своей площадке «Сибири» со счётом 1:2.