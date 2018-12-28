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«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Континентальной хоккейной лиги

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Андрея Костицына хозяева ответили точным броском Александра Кучерявенко. На 55-й минуте уральская команда организовала второй гол, автором которого стал Александр Торченюк, установивший окончательный счёт на табло.

«Автомобилист» продлил победную серию до пяти матчей, а клуб из Беларуси проиграл во второй раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Костицын – 15:13 (5x5), 1:1 – Кучерявенко (Секстон, Гареев) – 19:05 (5x5), 2:1 – Торченюк (Трямкин) – 54:32 (5x5)
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