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«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: команды заработали 136 штрафных минут

«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: команды заработали 136 штрафных минут
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Уфе. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен, оформивший дубль, Максим Майоров, Владимир Ткачёв и Владимир Жарков.

По итогам игры обе команды в сумме заработали 136 штрафных минут (72 – хозяева, 64 — гости). Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин получил 30 штрафных минут (5 – за драку и «5+20» — за поздний силовой приём), форвард уфимцев Пётр Хохряков заработал дисциплинарный штраф («5+20») за колющий удар клюшкой. Защитник «драконов» Вилле Лаюнен заработал два дисциплинарных штрафа на 30 минут.

«Салават» прервал серию из двух поражений, а «драконы» потерпели пятое поражение подряд.

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