Капризов: показалось, что первую шайбу «Ак Барсу» забросил я, а не Шалунов

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после матча с «Ак Барсом» (4:2), в котором он отметился двумя результативными бросками.

«Не знаю, кто забросил первую шайбу — я или Шалунов. Пусть решают. Мне показалось, что я забил. Не расстроился, что не оформил хет-трик. Главное, выиграли.

Видео первого гола ЦСКА можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

У нас с сильными командами все матчи хорошие. Приятно играть, атмосфера на трибунах хорошая, у нас больше эмоций. У меня голевой прорыв после Кубка Первого канала? Это всё подготовка, готовлюсь от матча к матчу. Где-то везёт. Но нужно стараться добавлять.

За молодёжным чемпионатом мира слежу. Вчера рано уснул, проснулся в шесть утра, посмотрел матчи», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.