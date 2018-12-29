Курашёв — о конфликте Подколзина и Лауко: хочется видеть чистый спорт, без грязи

Тренер Константин Курашёв прокомментировал эпизод, произошедший по окончании матча Чехия — Россия на молодёжном чемпионате мира. Во время рукопожатия нападающий российской команды Василий Подколзин едва не подрался с форвардом чехов Якубом Лауко. В концовке первого периода Лауко грубо атаковал Подколзина, толкнув его на борт, за что получил малый штраф.

Видео столкновения Лауко и Подколзина можно посмотреть в «Твиттере».

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира

«Всё началось ещё с момента в игре, когда Подколзина толкнули на борт. Закончилось, как оказалось, на рукопожатии уже другим моментом. Конечно, хотелось бы видеть чистый спорт, без грязи. Но я понимаю, что чехи расстроились, перед игрой они давали много громких интервью, а в итоге проиграли. Может, причина в этом.

Но нужно понимать, что Подколзин и Лауко, по сути, — юниоры, то бишь тело-то мужиков, но возраст сказывается. Поэтому ребята часто позволяют себе такие вещи в игре, а потом и после неё. Вспомните ситуацию с тем же Николаем Коваленко, в первой игре России с Данией он едва не травмировал соперника, получив «5+10», а теперь забросил шайбу чехам и сам едва не травмировался.

Так что ничего страшного. Это хоккей, всякое случается. Думаю, ребят просто переполняли эмоции, что вполне логично», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео эпизода с рукопожатием можно в «Твиттере».