Курашёв: у команд Брагина не всегда получается большинство, но они побеждают

Тренер Константин Курашёв прокомментировал выступление сборной России в матче с Чехией (2:1) на молодёжном чемпионате мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира

«Мне нравится российская сборная. Во всех линиях есть сильные игроки. Ярко выглядит защитник Александр Романов, вратари тоже радуют. Что Даниил Тарасов, что Пётр Кочетков, сыгравший с чехами. Петю хорошо знаю по совместной работе в хоккейном клубе «Сочи».

Прекрасная линия нападения. Многие ребята и вовсе выступают в КХЛ. Возьмите того же Виталия Кравцова, он на ведущих ролях в своём клубе. Понравились индивидуальные действия россиян. Особенно в меньшинстве в матче с Чехией. Реализовано два выхода «два в одного» при игре «4 на 5». Это говорит о том, что потенциала у ребят масса.

Да, жаль, что пропустили тоже в меньшинстве. Немного подхрамывает и большинство, голов не увидели. Но мы ведь знаем, у команд Валерия Брагина не всегда получается большинство, однако они всё равно побеждают и выигрывают турниры.

Хочется, конечно, видеть максимум ярких впечатлений. Вспоминается сборная, в которой играли Панарин, Кузнецов, Тарасенко. Смотришь игру и чувствуешь, что на льду настоящая команда», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.