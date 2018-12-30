Коннор Макдэвид забил курьёзный гол в ворота «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке принимает «Сан-Хосе Шаркс» (идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 7-й минуте курьёзным образом открыл нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Большинство игроков команд были уверены, что шайба пересекла линию ворот после броска Тая Ратти. Однако она попала в штангу и оказалась прямо на пятаке, где её нашёл и добил в ворота капитан «Ойлерз».

Эта шайба стала для канадского нападающего 20-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 311 (107+204) баллами за результативность в 246 матчах.

Видео гола Макдэвида также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.