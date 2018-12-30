Ишматов: у молодёжной сборной России есть проблемы в большинстве

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением об игре сборной России на молодёжном чемпионате мира. Подопечные Валерия Брагина обыграли датчан (4:0) и чехов (2:1).

«Встреча с Канадой будет настоящим подарком на Новый год для наших болельщиков, если те, конечно, к четырем часам ночи ещё не заснут после бурного празднования. И она во многом определит то, насколько наши ребята готовы биться не просто за медали, а за золото. Но не менее важной будет и встреча со Швейцарией, которая уже показала себя крепкой командой.

Чехи полностью провалили игру в неравных составах, даже с учётом того, что свой единственный гол забили в большинстве. Но пропустить две шайбы, имея на одного игрока больше — это за гранью. Честь и хвала нашим ребятам, что сумели воспользоваться этими ошибками. Но проблемы у России остаются — в первую очередь, игра в большинстве. Надеюсь, к следующим матчам они будут устранены», — приводят слова Ишматова «Известия».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией. Матч состоится завтра, 31 декабря, начало – в 4:00 мск.