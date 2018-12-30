Кожевников: обидно, что сборную России уже так не боятся, как Канаду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира, а также поделился ожиданиями от матча с Канадой, который состоится 1 января.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира

«О шансах против Канады не стоит судить по первым матчам. На молодёжном чемпионате мира команды вообще очень нестабильны. На этом турнире, особенно на групповой стадии, многое зависит от эмоций игроков и случайных ошибок.

Обидно, что нашу команду уже так не боятся, как Канаду. Канадцам датчане практически не сопротивлялись, а против нас упёрлись. Другое дело, что Канада превосходила Россию в комбинационной игре и скорости. Надеюсь, мы эти компоненты улучшим по ходу турнира. Всё-таки у России часто бывают проблемы с такими соперниками, какой у нас был на старте. У той же Дании два года назад мы еле выиграли в четвертьфинале. Не можем мы полностью настраиваться на такие команды. Но главное, что одержана победа. Для первой игры выступили нормально.

Надо, чтобы ребята больше играли друг на друга и проявляли мастерство, когда нужно. На таком уровне, как МЧМ, бегать все научились, поэтому здесь надо брать своё за счёт обученности и командной игры. У нас было много моментов, когда два хоккеиста бегут в атаку, а остальные за ними смотрят. Хотя надо, чтобы помогали, но сейчас они больше об обороне думают», — приводят слова Кожевникова «Известия».



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.

В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией. Матч состоится завтра, 31 декабря, начало – в 4:00 мск.