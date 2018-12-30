Гол Лайне — в обзоре матча «Виннипег» — «Миннесота»

«Виннипег Джетс» проиграл «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Мэтт Бартковски открыл счёт на 10-й минуте и вывел «дикарей» вперёд, а в начале второго игрового отрезка преимущество гостей укрепил Чарли Койл. Канадский клуб смог отыграть одну шайбу стараниями Патрика Лайне, реализовавшего большинство, но в концовке хозяева пропустили гол в пустые ворота — его автором стал Эрик Фер.



«Джетс» потерпели второе поражение подряд, «Миннесота» прервала серию из пяти поражений. 1 января 2019 года «Виннипег» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «дикари» в этот же день примут «Питтсбург Пингвинз».

Видеообзор матча «Виннипег» — «Миннесота» доступен на «Чемпионате».