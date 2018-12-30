Черри — о сборной Канады на МЧМ: нам не нужны разгромы 14:0, это не по-канадски

Известный телеведущий телеканала Sportsnet, а в прошлом тренер команд НХЛ Дон Черри прокомментировал старт сборной Канады на молодёжном чемпионате мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

«Очень-очень разочаровала сборная Канады. Болею за них и надеюсь, что они победят на турнире. Но если побеждаешь соперника со счётом 14:0, хоккейные боги всегда вернут тебе должок и накажут. Не понравилось, как некоторые канадские игроки праздновали голы. Например, Морган Фрост сделал счёт 3:0 и приложил руку к уху. Вам больше заняться нечем? Бедная Дания ни одной шайбы забросить не смогла, а мы делаем такие вещи! После этого хоккейные боги вас накажут, каждый раз будут наказывать. Не нужно таких разгромов, это не канадский путь», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner.