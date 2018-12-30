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Буцаев: «Нефтехимик» играл достойно, но за это очков не начисляют

Буцаев: «Нефтехимик» играл достойно, но за это очков не начисляют
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (0:1).

«Поздравляю команду соперника с победой. Мы понимали, что «Ак Барс» последние матчи проводил неудачно в плане результата, наша команда тоже нуждалась в победе. Играл «Нефтехимик» достойно сегодня, хорошо, но, к сожалению, за хорошую игру очки не начисляются. У нас проблема с реализацией, не можем забить — в последних трёх матчах забросили всего одну шайбу. Наверное, в этом кроется основная причина неудач», — цитирует специалиста официальный сайт «Ак Барса».

Серия поражений «Нефтехимика» насчитывает семь матчей. Под руководством Буцаева клуб из Нижнекамска потерпел три поражения в трёх играх.

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