Никитин: в третьем периоде ЦСКА играл так, как должен был играть с самого начала

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Торпедо» (2:1).



«Сегодня хоккеисты из Нижнего Новгорода хорошо двигались, они не позволили нам долго контролировать шайбу, поэтому пришлось потратить много сил. В третьем периоде ЦСКА перестроился и играл так, как должен был играть с самого начала. Хороший матч, думаю, болельщикам понравился. Игра получилась не новогодней.



Почему заявка была не полной? У нас есть лимит по молодым игрокам, есть травмированные хоккеисты. Сегодня было достаточно ребят: 12 нападающих и 6 защитников. Нормальная ситуация», — сказал Никитин на пресс-конференции после игры.

Московская команда продлила победную серию до четырёх матчей, а гости проиграли в 6-й раз за последние семь игр.