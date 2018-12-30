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ЦСКА переиграл «Торпедо» и одержал четвёртую победу подряд

ЦСКА переиграл «Торпедо» и одержал четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встретился с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке команды обменялись результативными бросками. На гол нижегородца Михаила Варнакова московский клуб ответил шайбой Максима Шалунова. На 55-й минуте ЦСКА вышел вперёд, после того как Янник Хансен реализовал большинство в формате «5 на 3», и этот результат сохранился до финальной сирены.

Московская команда продлила победную серию до четырёх матчей, а гости проиграли в 6-й раз за последние семь игр. Первый матч в 2019 году «армейцы» проведут 4 января с «Витязем» в Подольске, «Торпедо» на следующий день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Варнаков (Паршин, Хольм) – 29:40 (5x5), 1:1 – Шалунов (Окулов) – 39:54 (5x5), 2:1 – Хансен (Вей, Марченко) – 54:55 (5x3)
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