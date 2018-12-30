ЦСКА переиграл «Торпедо» и одержал четвёртую победу подряд

ЦСКА встретился с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке команды обменялись результативными бросками. На гол нижегородца Михаила Варнакова московский клуб ответил шайбой Максима Шалунова. На 55-й минуте ЦСКА вышел вперёд, после того как Янник Хансен реализовал большинство в формате «5 на 3», и этот результат сохранился до финальной сирены.



Московская команда продлила победную серию до четырёх матчей, а гости проиграли в 6-й раз за последние семь игр. Первый матч в 2019 году «армейцы» проведут 4 января с «Витязем» в Подольске, «Торпедо» на следующий день встретится в Магнитогорске с «Металлургом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.