Сборная России на МЧМ-2019 второй матч кряду отличилась в меньшинстве

Сборные Швейцарии и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019 в рамках группы А. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена».



Идёт третий период, счёт– 5:3. В начале третьего периода при игре «4 на 5» отличился Кирилл Слепец. На 39-й минуте нападающий сборной России Иван Муранов на чужом «пятаке» ударил клюшкой Нико Гросса в пах — россиянин получил удаление «5+20».

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» TSN.

В прошлом матче с Чехией (2:1) россияне забросили в меньшинстве две шайбы. Тогда отличились Артём Галимов и Николай Коваленко.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.