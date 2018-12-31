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Швейцария – Россия: Кравцов после заброшенной шайбы повторил жест Дзюбы

Швейцария – Россия: Кравцов после заброшенной шайбы повторил жест Дзюбы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.

Воспитанник челябинского хоккея Виталий Кравцов после заброшенной шайбы повторил жест Артёма Дзюбы, ставший популярным во время футбольного чемпионата мира 2018 года.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой. Швейцария завершила групповой этап с четырьмя очками. У команды Валерия Брагина девять баллов после трёх встреч.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.

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