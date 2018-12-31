Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после матча со Швейцарией (7:4) на чемпионате мира поделился мнением об игре некоторых хоккеистов команды.
Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019
«У Подколзина есть хорошие необходимые навыки, в своей сборной и клубе он играет в большинстве, но немного на другой позиции. Мы посмотрели на тренировках — и нас устроило. Хватает сил играть против старших? Дай бог, чтобы и дальше так было. У него прекрасные задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом в будущем.
Шашкову было тяжело, но Никита здорово отыграл меньшинство. Я думаю, он будет прибавлять от игры к игре.
Качество игры Кравцова улучшается с каждым матчем — это главный компонент», — приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.
Брагин: у Подколзина прекрасные задатки, чтобы стать хорошим игроком