«Вашингтон» — «Нэшвилл»: Брукс Орпик выйдет на лёд впервые с октября

Сегодня, 31 декабря, состоится встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, начало игры — в 20:30 мск. В составе «столичных» впервые с 27 октября выйдет 38-летний защитник Брукс Орпик, перенёсший операцию на правом колене и завершивший процедуру восстановления.



В этом сезоне Орпик сыграл 10 игр и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2». Напомним, в межсезонье защитника обменяли в «Колорадо», но после выкупа контракта он вернулся в «Вашингтон».



Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

