МЧМ-2019: Чехия крупно обыграла Данию, которая вновь сыграет за «выживание»

Сборная Чехии обыграла сборную Дании со счётом 4:0 в заключительном туре группового раунда молодёжного чемпионата мира 2019 года.

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В составе команды Вацлава Варади заброшенными шайбами отметились Якуб Лауко, Мартин Нечас, Мартин Каут и Филип Крал. Матч на ноль провёл голкипер чешской сборной Лукаш Достал.

Сборная Чехии набрала пять очков и сыграет в четвертьфинале турнира, а сборная Дании потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового раунда и сыграет с командой Казахстана за право остаться в элите. Датская команда второй год подряд будет принимать участие в раунде за «выживание». В 2018 года сборная Дании в утешительном раунде оказалась сильнее Беларуси.