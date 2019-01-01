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МЧМ-2019: Чехия крупно обыграла Данию, которая вновь сыграет за «выживание»

МЧМ-2019: Чехия крупно обыграла Данию, которая вновь сыграет за «выживание»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии обыграла сборную Дании со счётом 4:0 в заключительном туре группового раунда молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Турнирная таблица и результаты всех матчей МЧМ-2019

В составе команды Вацлава Варади заброшенными шайбами отметились Якуб Лауко, Мартин Нечас, Мартин Каут и Филип Крал. Матч на ноль провёл голкипер чешской сборной Лукаш Достал.

U20 ЧМ-2019
01 января 2019, вторник. 00:00 МСК
Дания U20
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Чехия U20
0:1 – Лауко (Грабик) – 08:10 (5x5), 0:2 – Нечас (Задина, Квасничка) – 11:59 (5x4), 0:3 – Каут (Конделик, Нечас) – 28:03 (5x4), 0:4 – Крал (Букач, Керн) – 57:46 (en)

Сборная Чехии набрала пять очков и сыграет в четвертьфинале турнира, а сборная Дании потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового раунда и сыграет с командой Казахстана за право остаться в элите. Датская команда второй год подряд будет принимать участие в раунде за «выживание». В 2018 года сборная Дании в утешительном раунде оказалась сильнее Беларуси.

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