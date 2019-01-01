Россия – Канада: после первого периода счёт 1:1

Сборные Канады и России проводят матч молодёжного чемпионата мира — 2019 в рамках группы А. Встреча в эти минуты проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена». Канадская сборная открыла счёт уже на третьей минуте первого периода. Отличился Коди Гласс. Российская сборная восстановила равновесие усилиями Григория Денисенко.

Россияне закрепились в чужой зоне. Кравцов сделал перевод на левый край, а Денисенко в касание вогнал шайбу в ближний угол! Дипьетро не успел переместиться.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Состав сборной России:



Кочетков (Тарасов);

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Ольшанский, Шашков — Шэн — Старков;

Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.