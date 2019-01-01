Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

2 передачи Панарина и 22 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

2 передачи Панарина и 22 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду одержал победу над «Оттавой Сенаторз» — 6:3.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Пьер-Люк Дюбуа, набравший 4 очка (2+2). Ещё один дубль на счету защитника Зака Веренски. Также голами в составе победителей отметились Джош Андерсон и Кэм Аткинсон. У «сенаторов» дубль оформил Райан Дзингел, ещё один гол на счету Бобби Райана.

Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи и заработал показатель полезности «+5», также на его счету 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 21.17 на льду. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

В составе гостей показатель полезности «-5» на счету защитника Коди Сеси.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
6:3
0:0, 1:1, 5:2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дзингел (Тирни, Райан) – 28:15 (5x5), 1:1 – Веренски (Панарин, Дюбуа) – 29:35 (5x5), 2:1 – Дюбуа (Аткинсон, Джонс) – 43:59 (5x5), 3:1 – Дюбуа – 51:15 (5x5), 3:2 – Райан (Боровецки, Бёдкер) – 51:36 (5x5), 3:3 – Дзингел (Дюшейн, Демело) – 53:34 (5x5), 4:3 – Веренски (Аткинсон, Дюбуа) – 57:59 (5x5), 5:3 – Аткинсон (Панарин, Мюррей) – 59:00 (en), 6:3 – Андерсон – 59:34 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент