2 передачи Панарина и 22 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду одержал победу над «Оттавой Сенаторз» — 6:3.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Пьер-Люк Дюбуа, набравший 4 очка (2+2). Ещё один дубль на счету защитника Зака Веренски. Также голами в составе победителей отметились Джош Андерсон и Кэм Аткинсон. У «сенаторов» дубль оформил Райан Дзингел, ещё один гол на счету Бобби Райана.

Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи и заработал показатель полезности «+5», также на его счету 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 21.17 на льду. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

В составе гостей показатель полезности «-5» на счету защитника Коди Сеси.