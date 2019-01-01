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Канадский эксперт — о победе России: кто видел суперсерию, не должен удивляться

Канадский эксперт — о победе России: кто видел суперсерию, не должен удивляться
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Известный канадский журналист Стив Курнианос прокомментировал победу сборной России в матче с командой Канады (2:1) на молодёжном чемпионате мира 2019 года.

«Кто видел, как русские победили в суперсерии, не должен удивляться. Эта команда не бездельничала», — написал Курнианос в своём «твиттере».

Сборная России заняла первое место в группе A и получила в соперники четвёртую команду из другого квинтета – сборную Словакии.

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные игры — 5 января, а матч за третье место и финал состоятся 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.

Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду.

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