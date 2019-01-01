КХЛ определила лучших игроков декабря

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков декабря.

– Лучшим вратарём признан Хенрик Карлссон («Барыс»), в девяти матчах одержавший шесть побед, в том числе две на ноль. Голкипер казахстанского клуба отразил 94,90% бросков (лучший результат месяца) при коэффициенте надёжности 1,25. Безголевой отрезок Карлссона составил 176 минут 52 секунды – это шестой результат сезона на данный момент.



– Лучшим защитником признан Войтех Мозик («Витязь»), в девяти матчах одержавший вместе с командой шесть побед и набравший в них 8 (1+7) очков, гол в ворота «Нефтехимика» стал победным. Мозик не завершил ни один из поединков месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе ("+4"), провёл 8 силовых приёмов и заблокировал 7 бросков.



– Лучшим нападающим признан Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), в 12 матчах одержавший вместе с командой 9 побед и набравший в них 18 (5+13) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности (+7). Нападающий бело-голубых набирал очки в 10 из 12 встреч, на счету Шипачёва 26 бросков по воротам, а также 15 силовых приёмов.



– Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен («Йокерит»), в 12 матчах набравший 9 (3+6) очков при показателе полезности (+1). Его гол в ворота ЦСКА стал победным. 19-летний нападающий финского клуба нанёс 17 бросков по воротам и в среднем проводил на льду 15 минут 48 секунд.