Какой результат покажет сборная России на молодёжном чемпионате мира — 2019?

Сборная России, которая заняла первое место в группе A на молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2019, в плей-офф встретится с командой Словакии. Матч пройдёт в четверг, 3 января, и начнётся в 6:30 мск.

Сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира

Четвертьфиналы МЧМ-2019 (3 января):

Россия — Словакия: 6:30 мск,

Канада – Финляндия: 2:30 мск,

США – Чехия: 4:00 мск,

Швеция – Швейцария: 00:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какой результат покажет сборная России на молодёжном чемпионате мира — 2019?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.



Российская команда на групповом этапе турнира победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).