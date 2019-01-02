Анисимов: я никогда не играл на футбольном стадионе, это немного другие ощущения

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился впечатлениями от матча «Зимней классики» с «Бостон Брюинз» (2:4).

«У меня были три «Зимние классики» и ещё один матч из «Стадионной серии». Опыт очень хороший. Я никогда не играл на футбольном стадионе, как тут в Нотр-Даме. Все время выступали на бейсбольных аренах. А тут ощущения немного другие. Трибуны расположены как в хоккее, вокруг площадки. Арена же в бейсболе – как треугольник…



Собралось много зрителей, атмосфера была супер. Что тут добавить? Болельщики поддерживали нас до конца матча. К сожалению, мы проиграли. Так получилось. Я честно не знаю, почему. Тяжело ответить на такой вопрос. Мы настраиваемся на каждый матч, выходим и хотим победить. Но почему-то в матчах под открытым небом не получается. И не сказать, что мы на скамейках замёрзли. Они подогревались. Там было хорошо, тепло и ветра не ощущалось», – цитирует Анисимова официальный сайт НХЛ.