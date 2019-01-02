МЧМ-2019: российские игроки не входят в топ-5 снайперов и бомбардиров

Завтра, 3 января, молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперниками подопечных Валерия Брагина будут словаки. Игра начнётся в 6:30 мск.

Статистика игроков на молодёжном чемпионате мира 2019 года

Перед четвертьфинальным раундом российские игроки не входят в топ-5 снайперов и бомбардиров турнира. Лучшим бомбардиром группового этапа стал американский нападающий Райан Пилинг — в его активе 8 (5+3) очков в четырёх матчах. Второе место занимает канадец Морган Фрост, набравший 7 (4+3) очков, топ-3 замыкают швейцарец Филипп Курашёв и капитан сборной «кленового листа» Макс Комтуа — у каждого из них в активе пять голов и одна передача. Лучший из россиян, Виталий Кравцов (5 (2+3), — на 10-м месте.

Комтуа, Курашёв и Пилинг делят лидерство в зачёте снайперов. Лучший из россиян, Павел Шэн (три точных броска), делит седьмое место с пятью хоккеистами.