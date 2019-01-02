«Ванкувер» обменял экс-вратаря «Ак Барса» Андерса Нильссона в «Оттаву»

«Ванкувер Сенаторз» обменял вратаря Андерса Нильссона и нападающего Даррена Арчибальда в «Оттаву Сенаторз», информирует журналист Рик Даливаль. Взамен «косатки» получили вратаря Майка Маккенну, форварда Тома Пайатта и выбор в шестом раунде на драфте НХЛ-2019.

В этом сезоне бывший вратарь «Ак Барса» вчистую проиграл конкуренцию соотечественнику, Якобу Маркстрёму. 28-летний вратарь принял участие в 12 матчах, пропуская в среднем за игру 3,09 шайбы и отражая 89,5% бросков.

28-летний Арчибальд в девяти матчах регулярного сезона забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и 12 штрафных минутах.

35-летний Маккенна сыграл 10 матчей в сезоне НХЛ, пропуская в среднем за игру 3,96 шайбы и отражая 89,7% бросков.

31-летний Пайатт провёл 37 игр и сделал две результативные передачи, заработав полезность «-16».