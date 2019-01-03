Капитан сборной Канады Комтуа не забил буллит в овертайме матча с Финляндией

Сборная Канады со счётом 1:2 в овертайме уступила команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира – 2019.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.

Видео нереализованного буллита также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная Финляндии встретится со сборной Швейцарии, сенсационно обыгравшей Швецию (2:0).



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января.