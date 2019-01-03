«Даллас» — «Нью-Джерси» — 5:4. Видеообзор матча с тремя передачами Радулова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:4.



В составе победителей дублями отметились Тайлер Сегин и Миро Хейсканен. Ещё один гол на счету Джейми Бенна. У «дьяволов» отличились Кайл Палмьери, Йеспер Братт, Дрю Стэффорд и Брайан Бойл.

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, оформивший ассистентский хет-трик и ставший третьей звездой встречи. Также на его счету показатель полезности «+2», 4 минуты штрафа, 2 броска в створ за 19.18 на льду (2.41 – в большинстве). Валерий Ничушкин во втором матче подряд отметился результативной передачей, у него «+1» и 3 силовых приёма за 13.34. Денис Гурьянов сыграл 7.44.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».