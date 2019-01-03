Подколзин: не важно, кто напротив — США или Турция. Это больше для заголовков

Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со Словакией (8:3).

«Соперник позволил забить всем четырём звеньям. Хорошо, что так получилось. Нам дали почувствовать сочетания, хорошо, что эти голы пришли. В этом тренерская установка выполнена. Три пропущенных гола в концовке? Ну, когда счёт такой, то немного подуспокаиваешься, начинаешь придумывать что-то новое. Всё-таки ситуация позволяет. Начали играть по-другому, мудрить, пошли голы от наших ошибок, мы всё сами себе привезли. Это был матч, в котором можно было так делать, но и пацаны, и тренеры недовольны, что так получилось, — будем исправляться.

Не знаю, будет ли сложнее с американцами, чем с канадцами. Здесь каждая игра очень непредсказуема, но наш штаб хорошо разбирает игры соперника, всё объясняет. Принципиальность матча — это тема для заголовков больше, хоккеистам это, скорее, мешает. Я стараюсь на это внимание не обращать. Не важно, кто напротив — США или Турция — надо выходить и играть», — цитирует Подколзина Sport24.