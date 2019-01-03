Саморуков: с Казахстаном играть сложнее, чем с США или Канадой

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со Словакией (8:3).

«Шведы и канадцы вылетели? Это плей-офф, тут одна ошибка может привеcти к поражению, поэтому ничего нового. Мечта дойти до финала и выиграть его, а не встретиться там с Канадой. Мы не смотрим на других соперников.



С США будет интересная игра, обе команды знают, как играть, думаю, микромоменты решат исход. С ребятами поговорим, проведём собрание с тренерским штабом и начнём полуфинал так же уверенно, как сегодня.



С кем сложнее России играть: с США или Канадой? Сказал бы, с Казахстаном. Думаю, мы правильно всё сделали, что не сбавили темп по ходу игры со словаками, хорошо провели два периода, в третьем уже начались ошибки, расслабились. Главное, чтобы никто не травмировался. Очень счастлив за всех ребят, у нас был отличный настрой, старт матча. Понимаем, что с каждой игрой становимся увереннее. Нет волнения, что Россия теперь фаворит, мы об этом не думаем», — цитирует Саморукова Sport24.