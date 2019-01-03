Фегервары: с нашими ошибками сложно играть с такой сильной командой, как Россия

Защитник молодёжной сборной Словакии Мартин Фегервары прокомментировал поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года с Россией (3:8).

«Очень плохое начало матча получилось в нашем исполнении. Мы допустили слишком много ошибок в своей зоне. Очень тяжело играть, когда подобное происходит в игре с настолько квалифицированной командой, как сборная России. Да, мы забросили три шайбы в третьем периоде, но так было необходимо играть с первых минут», — цитирует Фегервары официальный сайт IIHF.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Всё тот же Костин спустя семь минут реализовал большинство и оформил дубль. Ещё через 40 секунд заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец. На 44-й минуте шайбу престижа забросил Фегервары. Восьмую шайбу сборной России забросил Илья Морозов, а словаки ответили голами Милоша Романа и Михала Ивана.