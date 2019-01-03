МЧМ-2019: тренер сборной Финляндии Ахокас стал отцом во время игры с Канадой

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Юсси Ахокас стал отцом во время матча с командой Канады (2:1 ОТ) в четвертьфинале турнира, сообщает в своём «твиттере» журналист Джуни Неминен. У специалиста родился третий ребёнок — это мальчик.



«У меня такая работа, что я не могу уйти в отпуск для ухода за рёбенком», — пошутил тренер.

Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ! Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря, – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.