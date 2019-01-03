Журналист Sportsnet – о вылете Канады с МЧМ: кому-то нужны билеты на полуфинал?

Журналист Sportsnet Марк Спектор прокомментировал вылет молодёжной сборной Канады с домашнего чемпионата мира. Канадская сборная покинула турнир после поражения в четвертьфинале от команды Финляндии (1:2 ОТ).



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«Нападение у сборной Канады просто исчезло, когда в нём больше всего была необходимость. Нет сомнений, что это не была элитная версия канадской команды, что она не была лучше финской сборной, которая играла на равных. Посмотрите, канадцы забили один гол в последнем матче группового этапа с Россией, а затем — один гол в ворота финнов в четвертьфинале. Конечно, вратари и защита решают многое, но в итоге же все называют итоговый счёт забитых голов.



Таким образом, когда мы называем эту победу Финляндии самой везучей, которую мы когда-либо видели за последние 30 лет, мы не говорим, что Канада заслуживала лучшего. Когда ты забиваешь только один раз за 60 минут, лучшего ты не заслуживаешь. Финляндия получила большое количество везения в эту ночь. «В этом и заключается спорт. Это игра дюймов, игра маленькой дистанции. Мы просто не смогли быть лучше сегодня вечером. А соперник, так или иначе, смог», — отметил главный тренер канадцев Тим Хантер. Хоккейные боги нечасто ошибаются. Канада забила за четыре последних матча только 10 голов, а в двух последних встречах реализовала 0 из 8 численных преимуществ.



Совершенно не весело стоять в микст-зоне, полной опустошённых подростков и пытаться понять, насколько же они по-настоящему опустошены. Все они мечтали выиграть золото на этом домашнем турнире, который проходит в рождественские дни. Итак, турнир продолжается, а кучка канадских раздавленных детей отправляется домой. Кому-то нужны билеты на матч Финляндия — Швейцария в пятницу вечером? Позвоните мне, договоримся», — сказал журналист.

Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ! Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.