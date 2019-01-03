Серавалли: Канаде не надо было проигрывать России, сейчас бы сражались за медали

Журналист TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал вылет молодёжной сборной Канады с домашнего чемпионата мира. Канадская сборная покинула турнир после поражения в четвертьфинале от команды Финляндии (1:2 ОТ).



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«Ни один канадец не представлял итогов нынешнего молодёжного чемпионата мира именно такими. Впервые Канаде не удалось завоевать медали у себя на родине, сборная финишировала шестой. Нужно просто признать, что это новый мировой порядок. Не нужно спешить и организовывать какой-то новый турнир на высшем уровне, чтобы проанализировать это поражение. Хоккей сейчас — это глобальная мировая игра. Кислая правда состоит в том, что все остальные догоняют Канаду. Из первых 33 турниров Канада и Россия выиграли суммарно 27, но только три из последних девяти. Как сказал Тим Хантер, всё труднее становится побеждать на постоянной основе.



Куда более горькой пилюлей стал тот факт, что канадцы сами себе испортили путь. Они не выиграли у России в последнем матче в группе, а затем вынуждены были наблюдать, как россияне «сожгли» Словакию. Победа в прошлую среду дала бы Канаде шанс сражаться за медали. Не надо было проигрывать русским», — рассказал Серавалли.

Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ! Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.