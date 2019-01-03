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Jatkoaika: Финляндии повезло — Канада упаковала её победу в эффектную обёртку

Jatkoaika: Финляндии повезло — Канада упаковала её победу в эффектную обёртку
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Журналист издания Jatkoaika Теему Эйртоваара поделился мнением о победе сборной Финляндии над командой Канады (2:1 ОТ) в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

«Повезло! В третьем периоде у Финляндии было совсем мало шансов сравнять счёт, но ей каким-то чудом удалось восстановить равновесие на табло. Хотя в целом стоит признать, что Финляндия на протяжении матча создавала даже больше моментов, чем её оппонент. Победу можно было завоевать и в основное время, но Канада сделала всё, чтобы упаковать победу финнов в эффектную обёртку. Они лидировали в счёте, не забили буллит в овертайме — получилось максимально ярко. Можно сказать, что судьба отдала Финляндии должок за прошлый МЧМ», — написал журналист.

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Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.
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