Jatkoaika: Финляндии повезло — Канада упаковала её победу в эффектную обёртку

Журналист издания Jatkoaika Теему Эйртоваара поделился мнением о победе сборной Финляндии над командой Канады (2:1 ОТ) в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.



«Повезло! В третьем периоде у Финляндии было совсем мало шансов сравнять счёт, но ей каким-то чудом удалось восстановить равновесие на табло. Хотя в целом стоит признать, что Финляндия на протяжении матча создавала даже больше моментов, чем её оппонент. Победу можно было завоевать и в основное время, но Канада сделала всё, чтобы упаковать победу финнов в эффектную обёртку. Они лидировали в счёте, не забили буллит в овертайме — получилось максимально ярко. Можно сказать, что судьба отдала Финляндии должок за прошлый МЧМ», — написал журналист.

Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ! Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.