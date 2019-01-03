Капитан сборной Канады Комтуа закрыл комментарии в «Инстаграме» из-за критики

Капитан молодёжной сборной Канады Макс Комтуа закрыл комментарии в своём «инстаграме» после вылета с чемпионата мира. Напомним, канадская сборная покинула домашний турнир после поражения от команды Финляндии (1:2 ОТ) в четвертьфинале.



Болельщики молодёжной сборной Канады после поражения стал оскорблять Комтуа в комментариях в «инстаграме», после чего хоккеист отключил данную опцию.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

«Не надо было проигрывать русским». Канада – о вылете своей сборной с МЧМ Большая боль хоккейной державы.