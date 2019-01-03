Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Капитан сборной Канады Комтуа закрыл комментарии в «Инстаграме» из-за критики

Капитан сборной Канады Комтуа закрыл комментарии в «Инстаграме» из-за критики
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Капитан молодёжной сборной Канады Макс Комтуа закрыл комментарии в своём «инстаграме» после вылета с чемпионата мира. Напомним, канадская сборная покинула домашний турнир после поражения от команды Финляндии (1:2 ОТ) в четвертьфинале.

Болельщики молодёжной сборной Канады после поражения стал оскорблять Комтуа в комментариях в «инстаграме», после чего хоккеист отключил данную опцию.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

«Не надо было проигрывать русским». Канада – о вылете своей сборной с МЧМ
Большая боль хоккейной державы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент