«Йокерит» — «Сибирь»: Алекс Грант забил после шикарного индивидуального прохода

Счёт во встрече финского «Йокерита» и новосибирской «Сибири» открыл в первом периоде защитник «джокеров» Алекс Грант. Хоккеисту удался потрясающий индивидуальный проход при игре в большинстве.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, команды вышли на лёд в следующих составах:
«Йокерит»
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Мозес;
Нурмиканта, Иконен — Пильстрём — Мяки.
«Сибирь»
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Наумов — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;
Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко, Яковлев.