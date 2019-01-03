«Йокерит» — «Сибирь»: Алекс Грант забил после шикарного индивидуального прохода

Счёт во встрече финского «Йокерита» и новосибирской «Сибири» открыл в первом периоде защитник «джокеров» Алекс Грант. Хоккеисту удался потрясающий индивидуальный проход при игре в большинстве.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, команды вышли на лёд в следующих составах:



«Йокерит»



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;

Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Мозес;

Нурмиканта, Иконен — Пильстрём — Мяки.



«Сибирь»



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;

Наумов — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;

Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко, Яковлев.