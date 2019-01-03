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«Йокерит» — «Сибирь»: Алекс Грант забил после шикарного индивидуального прохода

«Йокерит» — «Сибирь»: Алекс Грант забил после шикарного индивидуального прохода
Хоккей / КХЛ

Счёт во встрече финского «Йокерита» и новосибирской «Сибири» открыл в первом периоде защитник «джокеров» Алекс Грант. Хоккеисту удался потрясающий индивидуальный проход при игре в большинстве.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, команды вышли на лёд в следующих составах:

«Йокерит»

Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Мозес;
Нурмиканта, Иконен — Пильстрём — Мяки.

«Сибирь»

Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Наумов — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;
Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко, Яковлев.

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