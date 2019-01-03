Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Реал». 3 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Третьяк — о полуфинале МЧМ: России нужно жертвовать всем ради победы над США

Фото: РИА Новости
Третьяк — о полуфинале МЧМ: России нужно жертвовать всем ради победы над США
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от выхода сборной России на команду США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года. В четвертьфинале российская команда уверенно победила Словакию (8:3).

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

«США — очень сильный соперник, на протяжении многих лет сборные до 18 и 20 лет показывают стабильный уровень. В нашем полуфинале всё решат дисциплина и самоотверженность.

Когда команда уезжала на турнир, говорил ребятам, что всего можно достичь через дисциплину и самоотверженность. В такой игре ради победы надо жертвовать всем, главный соперник сейчас — американцы, для нас это на данный момент как финал», – приводит слова функционера «Р-Спорт».

Россия сыграет с США на МЧМ. Это не «война», а наш праздник хоккея
Любители приравнять спорт к политике могут идти мимо.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент