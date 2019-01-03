Третьяк — о полуфинале МЧМ: России нужно жертвовать всем ради победы над США

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от выхода сборной России на команду США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года. В четвертьфинале российская команда уверенно победила Словакию (8:3).
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«США — очень сильный соперник, на протяжении многих лет сборные до 18 и 20 лет показывают стабильный уровень. В нашем полуфинале всё решат дисциплина и самоотверженность.
Когда команда уезжала на турнир, говорил ребятам, что всего можно достичь через дисциплину и самоотверженность. В такой игре ради победы надо жертвовать всем, главный соперник сейчас — американцы, для нас это на данный момент как финал», – приводит слова функционера «Р-Спорт».
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